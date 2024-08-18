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Interpolün aradığı Şehriban Topal KKTC’de yakalandı

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Interpolün aradığı Şehriban Topal KKTC’de yakalandı
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İnterpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Gürcistan uyruklu Şehriban Topal, dün akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, Toptal, “Organize Suç Örgütü Kurma, büyük miktarda Narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolayıp, satma ve emlak gibi işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama” suçlamasıyla uluslararası seviyede İnterpol tarafından aranıyordu.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Toptal, Bakanlar Kurulu tarafından Nisan 2024’te yasaklı göçmen ilan edilmişti.
İşlemlerin tamamlanmasın ardından Toptal'ın ihracı gerçekleştirilecek.
 
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