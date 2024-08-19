Interpol’ün aradığı kadın Lefkoşa'da yakalandı

Interpol’ün uluslararası suç örgütü lideri olarak tanımladığı Gürcü kadın Lefkoşa’da yakalandı

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Gürcü kadın Şehriban Toptal tutuklandı.

"Organize Suç Örgütü Kurma, büyük miktarda Narkotik maddeleri yasadışı olarak satın alıp depolama ve satma, sonrasında da emlak ve diğer işlemler yoluyla yasadışı gelir aklama” suçlamasıyla uluslararası seviyede İnterpol tarafından aranan ve KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasaklı göçmen ilan edilen Şehriban Toptal, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından önceki akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

1984 Gürcistan doğumlu Toptal hakkında, Interpol tarafından “uluslararası suç örgütü kurmak” suçlamasıyla çıkarılan yakalama kararı bulunuyordu. Interpol, Toptal’ı yasadışı eroin ve kokain ticareti ve kara para suçlamasıyla arıyordu.