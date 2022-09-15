“İnternet kullanımı” tartışması kanlı bitti

Lefkoşa’da dün bir apartman dairesinde yaşanan internet kullanımı tartışması biri ağır, iki kişinin yaralanması ile sonuçlandı.

Yaşanan tartışma sonucunda ağır yaralanan 30 yaşındaki P.A.O’nun yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Hasan Yılmaz Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, internet kullanımı ile ilgili aralarında yaşanan tartışma sonucu P.A.O (E-30) tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile L.C.E.’yi (E-24) kolundan kesmek suretiyle yaraladı. O esnada, L.C.E.’nin, P.A.O.’nun elinden aldığı bıçağı, P.A.O.’nun sırtına sokarak ağır şekilde yaraladığı belirtildi.

Söz konu şahısların “taammüden adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama ve vahim zarardan” tutuklandığı, olay sonucu ağır şekilde yaralanan P.A.O., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

