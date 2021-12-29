İnsan kaçaklığına suçüstü

Gayretköy’de 6 kişiyi yasa dışı şekilde Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamaya çalışan Yahya Özçelik tutuklandı



Gayretköy’de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yahya Özçelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Kemal Atikoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Atikoğlu huzurda bulunan zanlı Yahya Özçelik’in Gayretköy'de meydana gelen “İnsan Kaçakçılığı” suçu ile ilgili olarak tutuklandığını belirtti. Polis 17 Aralık 2021 tarihinde zanlı Yahya Özçelik’in, MB 844 plakalı Renult Fuluence marka salon araçla, Lefkoşa'dan almış olduğu Nijerya uyruklu Chinonso James Okonkwo, Uche Fabian Njoku ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç erkek şahsın kanunsuz olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerini sağlamak amacıyla Gayretköy'e götürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis 24 Aralık 2021 tarihinde zanlının İnsan Kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilmiş ve mahkeme emri gereği tutuklandığını, suçu işlerken kullandığı MB 844 plakalı aracın da tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturma maksatlı zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Sevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Çayönü köyünün güneyinde beraberinde bulunan 6 kişiyi maddi olanak sağlamak maksadıyla kullanımındaki aracıyla bahse konun yere götürüp 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlallerine ve GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olduğu iddiasıyla ayni gün tutuklanan isminin baş harfleri H.D isimli şahıs derdest emri gereği polis tarafından yakalandı.

Zanlı dün 28.12.21 tarihinde “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cafer Erenköylü, zanlının henüz tespit edilemeyen 6 kişiyi maddi olanak sağlamak maksadıyla kullanımındaki aracı ile 1’inci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmelerine ve GKRY bölgesine geçmelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Tutuklanan zanlının kullanımındaki aracına ve tasarrufunda bulunan 8400 TL nakit paraya emare olarak el konduğuna dikkat çeken tanık, zanlının beyana dayalı gönüllü bir ifade verdiğini söyledi. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu cep telefonunun mahkeme emriyle el konulduğunu ve incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini ve GSM operatörüne yazı yazıldığını belirten tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

