banner875
banner815
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
20 0
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
6 0
 
Kartallar yüksek uçuyor
Kartallar yüksek uçuyor
33 0
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
Kırmızı şeytanlar Omonia’yı ikinci devrede geçti
16 0
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
UKÜ, YDÜ ve Levent gecenin kazananları
16 0
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan
9 0
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
Lefke ve Doğan’dan gol sesi çıkmadı
30 0
banner878

İnsan kaçakçısı turist!

banner476

Ülkede “turist” statüsünde bulunan ve Irak’taki turizm acentesi aracılığı ile anlaştığı kişileri yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiği ortaya çıkan Mohammad Kamil Ali Ali, cezaevine gönderildi

banner825
İnsan kaçakçısı turist!


Alayköy’de insan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Kamil Ali Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, İnsan kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 26.09.2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Ağır bir cürüm İşlemek İçin Gizli ittifak" suçu ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada; Irak uyruklu 46 yaşındaki Mohammad Kamil Ali Ali'nin yardımı ile Girne'de sakin taksi şoförü 49 yaşındaki Murat Aslan ve 28 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın kullanımında bulunan taksi araçlarla aranmakta olan ve isimleri tespit edilen Irak vatandaşı 8 kişiyi konu tarihte Alayköy'de 20 Temmuz caddesi üzerine getirilerek adı edilenlerin 1.Derece Askeri Yasak Bölge'yi ihlal edip Güney Kıbrıs’a geçişlerini sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediğinin tespit edildiğini söyledi. 
Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği Girne’de tespit edilip, tutuklandığını belirtti. 
Polis, zanlının Irak’ta turizm acentesi olduğunu ve bu acente aracılığı ile anlaştığı kişileri yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiğini anlattı. 
Polis, zanlının turist statüsünde olduğunu belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.