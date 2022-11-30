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İnsan kaçakçılığından yakalandı

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Dilekkaya’da Ağıllar bölgesinde dört kişiyi yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen Matı Ullah tutuklandı

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İnsan kaçakçılığından yakalandı
İnsan Kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Matı Ullah mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Bulak, olguları aktardı. Polis, zanlı Matı Ullah’ın İnsan Kaçakçılığı suçuyla methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 29 Kasım 2022 tarihinde 01.30’da gelen şikâyet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Matı Ullah’ın Dilekkaya’da ağıllar bölgesinde 4 erkek şahsı yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzinin yapılacağını ayrıca 3 kişinin arandığını belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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