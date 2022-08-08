İnsan kaçakçıları yakalandı

Bademliköy’de 24 mülteciyi yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışan üç kişi tutuklandı

İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ahmet Güzelaydın, Derviş Özsezer ve Yasin Çaktu mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Güldaran olguları aktardı. Polis, zanlılar Ahmet Güzelaydın, Derviş Özsezer ve Yasin Çaktu’nun İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti.Polis, 1 Ağustos 2022 tarihinde Bademliköy’de zanlıların, 24 mültecinin yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştıklarını anlattı.Polis, zanlı Ahmet Güzelaydın’ın, zanlılar Derviş Özsezer ve Yasin Çaktu’yla konu suça methaldar olduğunun belirlendiğini söyledi.Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.