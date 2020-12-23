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İnşaattan düşen genç hayatını kaybetti

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İnşaattan düşen genç hayatını kaybetti

efkoşa’da önceki gün bir inşaattan düşerek ağır yaralanan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Polis bültenine göre Bayraktar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

HAMİTKÖY’DE SOYGUN

Hamitköy’de dün meydana gelen soygunda bir kişi tutuklandı.

Öğle saatlerinde açık olan kapısından Gideon Jeffrey Uwadıale’in evine giren ve Uwadıale’yi darp eden G.O.A.(E-31) ve beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen kişiler, evden içinde 5 bin TL nakit para bulunan bir çantayı, bir cep telefonunu, bir dizüstü bilgisayarı, üç traş makinesiyle bazı şahsi eşyaları çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada G.O.A. tespit edilerek tutuklandı. Diğer zanlıların ise arandığı kaydedildi.

GAZİMAĞUSA VE BEYARMUDU’NDA UYUŞTURUCU… 2 TUTUKLU

Gazimağusa’da dün D.T.M’nin (E-21) yurt odasında Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yine dün Beyarmudu’nda 23.30 sıralarında yol kenarında park halinde bulunan ve devriye halindeki polis ekibi tarafından şüpheli görülen M.M.E’nin (E-33) aracında yapılan aramada da içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık bir sarma sigara bulundu. Zanlı tutuklandı.

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