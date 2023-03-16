İnşaatta ne varsa çaldı

Lefkoşa’da bir inşaatta hırsızlık yapan ve çaldığı eşyaları internette satışa sunan 28 yaşındaki Halit Karadeniz tutuklandı

17 Şubat – 08 Mart tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Demir Sokak üzerinde bulunan yapımı devam eden bir binanın giriş kapısı kırılarak açıldı ve içeriye girildikten sonra bina içerisinden spiral, karıştırıcı ve seramik kesme makineleri, 2 adet tuvalet ve 2 adet lavabo çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 28 yaşındaki Halit Karadeniz tutuklandı.

Karadeniz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Zanlı Halit Karadeniz’in 07.03.2023 tarihinde saat 21.00 raddelerinde zanlı Halit Karadeniz’in Demir Sokak üzerinde bulunan inşaatın giriş kapısını kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra içeriye girip, Tekin Yalçın’a ait Makita marka bir adet izmirillo, 1 adet JVC marka karıştırıcı, 3 adet markası meçhul alafranga tuvalet ve yine markası meçhul 3 adet lavaboyu sirkat ettiğini söyledi. Polis, 14.03.2023 tarihinde mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde zanlı Halit Karadeniz’in tespit edildiğini ve utuklandığını belirtti. Polis, zanlının çalıntı eşyaları internette satışa sunduğunu ve bu şekilde tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlı Halit Karadeniz’in bir gönüllü ifade verip, vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu bina açma ve sirkat suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis, zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

