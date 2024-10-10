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İnşaatta 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşüp yaralandı

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İnşaatta 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşüp yaralandı
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İskele’de yapımı devam eden inşaat alanında çalışan 35 yaşındaki Muhammad Asıf, 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 14.00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanında meydana gelen olayda; çalışan Muhammad Asıf, arıtma tesisi içerisindeki kuyunun temizliğini yaptığı sırada, kuyu üzerindeki sunta tahtayı kaldırıp taşıyacağı esnada kuyu ağzına adım atarak, yaklaşık 3,75 metre derinliğindeki kuyuya düşmesi sonucu yaralandı. Muhammad Asıf kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.
 Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İzinsiz ikamet eden 2 kişiye yasal işlem
Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
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