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İnşaat iskelesi çocuğun üzerine yıkıldı

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İnşaat iskelesi çocuğun üzerine yıkıldı

Gazimağusa Kaleiçi’nde bir butik otelin ön cephesine kurulan iskele yıkıldı, iskele parçaları 9 yaşındaki bir kız çocuğunun omzuna düşerek, yaralanmasına neden oldu.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Kaleiçi’nde, Liman Yolu Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki butik otelin ön cephe kısmına gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kurulmuş demir iskelenin yıkılmasına sonucu, iskele parçalarının o sırada kaldırımda yaya olarak yürümekte olan Sofiia GORBATENKO (K-9)’nun omuz kısmına düşerek sağ köprücük kemiğinin kırılmasına sebep oldu. 

Yıkılan iskele parçaları ayrıca aynı sokak üzerinde park halinde bulunan bir aracın da üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan Sofiia GORBATENKO, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken olayda ihmali görülen A.K.S. (E-45) hakkında yasal işlem başlatıldı

Polis soruşturması devam ediyor

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