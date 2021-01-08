İnşaat hırsızları yakalandı

İskele’de iki farklı inşaattan çok sayıda kalıp tahtaları ile kolon sıkma kelepçeleri ve kolon sabitleme demirlerini çaldıkları tespit edilen Ekrem Artar, Ramazan Korkmaz ve Ali Ak tutuklandı





İskele’de ve Long Beach bölgesinde yapımı devam eden inşaatlardan iki farklı tarihte toplam 16 bin TL değerindeki kalıp tahtalarını, çok sayıda kolon sıkma kelepçeleri ve kolon sabitleme demirlerini çaldıkları tespit edilen Ekrem Artar, Ramazan Korkmaz ve Ali Ak tutuklandı.

“Sirkat” suçlaması ile dün İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlılar hakkında soruşturma maksatlı 1 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mustafa Hacıhasanoğlu mahkemede verdiği ifadesinde, Ekrem Artar, Ramazan Korkmaz ve Ali Ak’ın 3-6 Kasım 2020 tarihinde İskele’de yapımı devam eden inşaat alanından Mustafa Yılmaz’a ait 61 adet toplam 16 bin TL değerindeki kalıp tahtalarını zanlı Ekrem Artar’ın kullanımındaki van araç ile sirkat ettiklerini açıkladı.

6 Ocak 2021 tarihinde Küçükerenköy’de zanlıların yapmakta oldukları inşaat alanında bahse konu kalıp tahtalarının zanlıların tasarruflarında bulunup emare alındığını açıklayan Hacıhasanoğlu, yürütülen soruşturmada zanlıların 9-10 Aralık 2020 tarihinde de İskele’de Long Beach bölgesinde yapımı devam eden inşaat alanından Enver Almaz’a ait 400 adet kolon sıkma kelepçesi ve 32 adet kolon sabitleme demirlerini sirkat ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

6 Ocak 2021 tarihinde zanlı Ali Ak’ın evinde yapılan aramada toplam 157 adet kolon sıkma kelepçesi tespit edildiğini belirten Hacıhasanoğlu, yine Boğaziçi’nde yapmış oldukları inşaat alanında da toplam 159 adet kolon sıkma kelepçesinin tespit edildiğini açıkladı. Olayda kullanıldığına inanılan van aracın emare alındığını ifade eden Hacıhasanoğlu, aranan emareler olduğuna dikkat çekerek, 84 adet kolon sıkma kelepçesi ve 32 adet kolon sabitleme demiri arandığını belirtip zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

