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İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı

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İncirli’de önceki gün tartıştığı kadını ciddi şekilde darp edip ardından aracına zarar veren şahıs, tutuklandı.

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İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
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Polis Basın Bülteni’ne göre, T.H.(E-31), aralarında yaşanan tartışma neticesinde A.N.B.B’nın (K-24) vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp etti. Ardından söz konusu şahsın aracının ön camını kasten kırmak suretiyle hasara uğrattı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine T.H., dün tespit edilerek tutuklandı.
Polisin soruşturması sürüyor.
 
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