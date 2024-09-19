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İlkhan'ı diri diri yakan Talay cezaevine gönderildi

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Boltaşlı köyünde “kız arkadaşı ve kendisinin dedikodusunu yaptığı” gerekçesiyle Nihat İlkhan'ın evine yanıcı madde döküp, ateşe veren ve İlkhan'ı diri diri yakarak ölümüne neden olan Hamit Talay, cezaevine gönderildi

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İlkhan'ı diri diri yakan Talay cezaevine gönderildi
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Boltaşlı'da "kız arkadaşının dedikodusunu yaptığı" gerekçesiyle Nihat İlkhan'ın evine yanıcı madde döküp, ateşe verip, "diri diri yakarak" ölümüne sebep olan Hamit Talay, 3 ay süreyle cezaevine gönderildi.

4 Eylül'de meydana gelen olayda ağır yaralanan Nihat İlkhan, 13 Eylül'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı Hamit Talay, "Tammüden Adam Öldürme", "Adam Öldürme", "Geceleyin Ev Açma", "Kasti Hasar" ve "Mülke Tecavüz" suçlamasıyla İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis, zanlının 4 Eylül'de kız arkadaşını hakkında "dedikodu" yaptığı gerekçesiyle sabaha karşı Boltaşlı köyünde Nihat İlkhan'ın evine girdiğini ve müşteki yatağında uyuduğu sırada üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini söyledi.

Polis, maktülün önce Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak 13 Eylül'de hayatını kaybettiğini belirtti. Zanlının olay günü Boltaşlı köyüne gittiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini dile getiren Polis, zanlının ilk ifadesinde polise yalan beyanda bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede itiraf nitelikli mesajların tespit edildiğini söyleyerek akabinde tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 17 Eylül'de gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirten Polis, teminat talep etti. 

Savcı Ayşe Kaymaklı, zanlının işlediği suçundan Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında olduğunu belirterek zanlının 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Zanlının avukatı tutukluluk süresine itiraz etmedi ancak polise bazı sorular sordu. Savunma avukatının bir sorusu üzerine polis, maktülün evinden çok sayıda emare aldıklarını ve emarelerin Türkiye’deki kriminal laboratuvarına gönderdiklerini kaydetti. Polis, başka bir soru üzerine adli tıp uzmanının sözlü olarak maktülün yangın nedeniyle öldüğünü söylediğini, ancak kesin sonucun raporlar çıktıktan sonra belli olacağını dile getirdi.

Yargıç, zanlının 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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