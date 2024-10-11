İlk suçu değil

Lefkoşa’daki evinde 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulunan Yener Baba’nın geçmişte uyuşturucu suçundan 30 ay hapis yattığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Yener Baba dün yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını söyledi.

Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının askıda davası olmadığını, ancak daha önce uyuşturucu tasarrufu suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

