banner913
banner932
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
9 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
34 0
 
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
13 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
15 0
Erhürman:
Erhürman: "Yaşananları temize havale etmenin yolu erken seçimdir"
12 0
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
Dr. Fazıl Küçük Oyunları 2-3 Kasım’da yapılacak
18 0
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
27 0
banner1032

İlk suçu değil

banner1020

Lefkoşa’daki evinde 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulunan Yener Baba’nın geçmişte uyuşturucu suçundan 30 ay hapis yattığı ortaya çıktı

banner1045
İlk suçu değil
banner971
Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Yener Baba dün yeniden sabah mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 2 Ekim 2024 tarihinde zanlının Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde arama yaptıklarını, 44 gram Sentetik Cannabionid türü uyuşturucu bulduklarını söyledi.
Polis memuru, tutuklanan zanlının suçlarını itiraf edici gönüllü ifade verdiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.
Polis,  bu süre içerisinde zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.
Polis memuru, zanlının askıda davası olmadığını, ancak daha önce uyuşturucu tasarrufu suçundan 30 ay hapis cezasına çarptırıldığını ifade ederek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve  haftada 1  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.