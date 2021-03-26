İlk kez 14 yaşında tecavüze uğramış

Dipkarpaz’da tecavüze uğradığı iddia edilen 17 yaşındaki kız, polise verdiği ifadede ilk kez 14 yaşındayken amcasının oğlu tarafından tecavüze uğradığını, ardından dayısının oğlunun da kendisine birçok kez tecavüz ettiğini söyledi

Karpaz’da infial yaratan tecavüz olayında 3 zanlıya 3'er gün tutukluluk emri verildi.Karpaz’da 17 yaşındaki kızın 7 buçuk aylık hamile olduğunun anlaşılmasının ardından ortaya çıkan tecavüz olayı ile ilgili kızın amcasının oğlu isminin baş harfleri İ.G, dayısının oğlu isminin baş harfleri S.D ve yine Dipkarpaz köyünde ikamet eden isminin baş harfleri S.Ç tutuklanmalarının ardından dün henüz mesai başlamadan 07.00 sıralarında polisin güvenlik önlemleri çerçevesinde İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Kıbrıspostasına göre küçük kızın babası tarafından polise yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kızın polise verdiği şikayetçi ifadesinde, ilk kez 2018 yılında henüz 14 yaşındayken amcasının oğlu İ.G tarafından zorla ve tehditle tecavüze uğradığını, ardından İ.G’nin 2020 yılı Mayıs ayında kendisine yeniden tecavüz ettiğini, dayısının oğlu S.D’nin 2020 yılı Temmuz veya Ağustos aylarında ardından Eylül ayında bir kez daha tehdit ve zorla tecavüz ettiğini, S.Ç’nin de 2020 Kasım ayında tecavüz ettiğini iddia ettiği mahkemeye aktarıldı.Toplamda 5 kez tecavüze uğradığı iddia edilen kızın 31 haftalık hamile olduğunun belirlenmesinin ardından polis, bebeğin babasının tespit için DNA testi yapılacağını aktardı.Yaşanan olay Dipkarpaz köyünde infiale neden oldu. Polis bölgenin gergin olduğunu mahkemeye aktarırken, soruşturmanın geçmiş tarihleri kapsaması ve konunun da hassas olması nedeni ile çok uzun bir soruşturma sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Olayın soruşturmasını yürüten Müfettiş Muavini Erdim Kara mahkemede verdiği ifadesinde, 23 Mart 2021 tarihinde 16 yaşındaki kızın babasının polise verdiği bilgide, kızının 31 haftalık hamile olduğunu, Dipkarpaz köyünde zanlı İ.G, S.D ve S.Ç’nin zorla ve tehditle kızıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyip bu yönde şikayette bulunduğunu açıkladı.Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen polis subayı Kara, Türkiye’den döndüğü için karantinada olan şikayetçi kızın ifadesinin alınması için karantina merkezine gidildiğini ve ifadesinin temin edildiğini açıkladı.Kara, küçük kızın ifadesinde, amcasının oğlu olan İ.G’nin 2018 yılı kış ayları içerisinde 16 yaşından küçük olduğu bir tarihte kendisi ile zorla cinsel ilişkiye girerek, “kızlık zarını” yırttığını, İ.G’nin daha sonra 2020 yılı Mayıs ayı içerisinde tekrardan bu kez yine tehdit ve zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı.Kara küçük kızın ifadesinin devamında, dayısının oğlu olan zanlı S.D’nin ayni şekilde 2020 yılı Temmuz veya Ağustos ayları içerisinde kendisiyle tehdit ve zorla cinsel ilişkiye girdiğini, bu ilişkinin ardından 2020 yılı Eylül ayı içerisinde ikinci kez ayni şekilde tehdit ve zorla S.D’nin kendisi ile cinsel ilişkiye girdiği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.Müşteki kız, zanlı S.Ç’nin ise 2020 yılı Kasım ayında kendisi ile tehdit ve zorla cinsel ilişkiye girdiği yönünde beyanda bulunduğunu söyleyip, kızın ifadesinde ayrıca aile ve çevre baskısı nedeni ile olayın sürecinden sonra korktuğu için bu olayı kimseye anlatamadığını da beyan ettiğini açıkladı.Olayın meydana geliş şekli ve geçmişe dayalı olması nedeniyle çok uzun bir tahkikat sürecine gerek olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Müfettiş Muavini Kara, hem müştekiden alınan ifadenin hem de zanlılardan alınacak olan bilgilerin değerlendirilip çok ince ve önemli bir soruşturmanın yürütülmesi gerektiğini açıkladı. Temin edilmesi gereken çok sayıda ifade, alınacak birçok emare ve incelenmesi gereken deliller olduğunu söyleyen Kara, bunların olayın aydınlanması açısından çok büyük önem arz ettiğini açıkladı.Zanlı S.D ile S.Ç’nin gönüllü ifade verdiğini, zanlı İ.G’nin ise sözlü beyanda bulunduğunu belirten Kara, zanlıların gönüllü ifade ve beyanlarının yaşanan olayın aydınlatılmasına ışık tutacak boyutta olmadığını aktardı.Tecavüz olayında kullanılan tehdit unsurunun müşteki kızın kendisinin çektiği bir video olduğu yönünde ellerinde bilgi olduğunu söyleyen Kara, tecavüz olayının aile ve fotoğraf tehditleriyle yapıldığından bahsedildiğini aktardı.Bölgenin çok gergin olduğunu, köyde bu olayın duyulduğunu ve infial söz konusu olduğunu kaydeden Müfettiş Muavini Kara, yürütülen soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekip zanlıların da can güvenliği açısından 3’er gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, mahkemeye aktarılan şahadet ışığında ilk etapta zanlıların söz konusu suçla bağlantısı olabileceği yönünde makul şüphenin bulunduğunu ifade ederek İ.G, S.D ve S.Ç’nin soruşturma maksatlı 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.