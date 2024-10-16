İkisi çocuk dört kişi yaralandı

Tatlısu - Girne Anayolunda otobüs ile salon araç çarpıştı. Kazada birisi dört aylık, diğeri bir yaşında çocuk olmak üzere dört kişi hafif yaralandı

Tatlısu - Girne Anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk dört kişi yaralandı. Kaza saat 08.30 sıralarında, Tatlısu - Girne Anayolu üzerinde bulunan üç yol kavşağında meydana geldi. Geçitkale'den gelip Tatlısu'ya doğru seyreden 60 yaşındaki Erol Ergün, yönetimindeki TPF 315 plakalı otobüs ile kavşağa geldiğinde, hızını azaltmadan dikkatsizce seyretmesi sonucu, o esnada Küçük Erenköy'den Tatlısu'ya istikametine doğru seyreden ve Geçitkale - Tatlısu anayoluna dikkatsizce giriş yapan 33 yaşındaki Gülistan Alaf yönetimindeki VJ 756 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan VJ 756 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Yüksel Alaf , 4 aylık çocuk Zeynep Umay Alan ve bir yaşındaki çocuk Arven Alaf, kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

