İkinci kez yakalandı

Lefkoşa'da Nijeryalı bir üniversite öğrencisi, Vakıflar Pasajı’ndaki bir işletmeden forma ve bileklik çaldı. Zanlının geçmişte de benzer suçu olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa'da Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletmeden forma ve bileklik çalan 34 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Ayoola Olaoluwa Ijaola tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde 14.00 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletme içerisinden, toplam değerleri 290 TL olan bir adet üzerinde 7 numara Ronaldo yazılı formayı üzerine giyerek, bir adet siyah renk bilekliği de bileğine takarak ödeme yapmadan işletmeden çıkarıp sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının askıda benzer bir meseleden davası olduğunu da belirtti. Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ancak daha önce de suç işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının daha önce teminatla serbest kaldığını ancak bu şansı kullanmayıp yeniden suç işlediğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



