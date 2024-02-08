banner913
banner932
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
Mali Polis, Arıklı’nın servetini araştıracak
11 0
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek
23 0
 
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
Mezar taşlarında isimleri olmayacak
17 0
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
33 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
34 0
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
116 0
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
18 0
banner1012
banner985

İkinci kez yakalandı

Lefkoşa'da Nijeryalı bir üniversite öğrencisi, Vakıflar Pasajı’ndaki bir işletmeden forma ve bileklik çaldı. Zanlının geçmişte de benzer suçu olduğu ortaya çıktı

banner974
İkinci kez yakalandı
banner971
Lefkoşa'da Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletmeden forma ve bileklik çalan 34 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Ayoola Olaoluwa Ijaola tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 6 Şubat 2024 tarihinde 14.00 raddelerinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Vakıflar Pasajında faaliyet gösteren Akay Ticaret isimli işletme içerisinden, toplam değerleri 290 TL olan bir adet üzerinde 7 numara Ronaldo yazılı formayı üzerine giyerek, bir adet siyah renk bilekliği de bileğine takarak ödeme yapmadan işletmeden çıkarıp sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı.
Polis, zanlının askıda benzer bir meseleden davası olduğunu da belirtti. Polis memuru, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ancak daha önce de suç işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının daha önce teminatla serbest kaldığını ancak bu şansı kullanmayıp yeniden suç işlediğini belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.