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İki yıldır kaçak yaşıyorlardı

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Nijerya uyruklu işsiz David Chucwuemeka ve Jessica Ogochukwu Ogbu’nun, KKTC'de iki yıldır kaçak yaşadıkları tespit edildi. Mahkeme, iki zanlıyı da cezaevine gönderdi

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İki yıldır kaçak yaşıyorlardı
 
KKTC'de İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan iki zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan Huzurunuzda bulunan Zanlı David Chucwuemekave Zanlı Jessica Ogochukwu Ogbu’nun KKTC'de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. 
Polis, 30.06.2022 tarihinde alınan bilgi üzerine mahkeme emri gereği bir polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde, konu adreste ikamet eden 22 yaşındaki Nijerya uyruklu işsiz David Chucwuemeka Ogbu ve 21 yaşındaki Jessica Ogochukwu Ogbu’nun 30.09.2020 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olduklarının tespit edilip adı edilenlerin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı. 
Polis, zanlıların İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şube'sinden yapılan araştırmada KKTC'de yasal statülerinin olmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlıların serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmeleri kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, bu aşamada zanlıların 15 gün sure ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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