banner913
banner932
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis komitesinde onaylandı
20 0
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
Amca: “Yabancılara mal satışı azaldı, konunun muhatapları bir masa etrafında toplanıp çare üretmeli”
22 0
 
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
“Çocuklarımızın katillerini biliyoruz”
20 0
Beyrut’a yoğun bombardıman
Beyrut’a yoğun bombardıman
17 0
Milletvekillerine saldırdı
Milletvekillerine saldırdı
37 0
Trafiğe bir can daha
Trafiğe bir can daha
1.8B 0
Lefke, İskele’den şen döndü
Lefke, İskele’den şen döndü
34 0
banner1032

İki trafik kazası.. Her iki sürücü de alkollü

banner1020

Lefkoşa ve Girne-Değirmenlik ana yolunda dün meydana gelen iki trafik kazasına da “alkollü içki tesiri altında araç kullanan" sürücülerin sebep olduğu açıklandı. İki sürücü de tutuklandı.

banner1045
İki trafik kazası.. Her iki sürücü de alkollü
banner971

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.30’da Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen kazada Ahmet Turhan (E-36) 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CA 749 plakalı araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağ şerit içerisinde yoluna devam eden CA 749 plakalı araç, o esnada karşı istikametten gelen Nazım Ayata (E-30) yönetimindeki ZUS 252 plakalı aracın önünü tıkayıp kazaya neden oldu.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan CA 749 plakalı araç sürücüsü Ahmet Turhan tutuklandı.

- Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde saat 23.30’da meydana gelen kazada ise Betül Ay (K-39) 212 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RM 175 plakalı araçla seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, o esnada tarafında kırmızı ışık yandığı için bekleyen Salar Azarı (E-25) yönetimindeki LL 537 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan RM 175 plakalı araç sürücüsü Betül Ay tutuklandı.
Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.