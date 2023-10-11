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İki Rum, sahte sigortayla yakalandı

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Metehan Sınır Kapısı’nda iki Kıbrıslı Rum, KKTC’ye sahte sigorta poliçesiyle girmek isterken yakalandı

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İki Rum, sahte sigortayla yakalandı
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Lefkoşa’da önceki akşam Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye sahte sigorta poliçesiyle giriş yapmaya çalışan iki kişi tutuklandı.
Önceki akşam 21.00 sıralarında 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum Georgios Constantinou, saat 22.00 sıralarında ise 51 yaşındaki Kıbrıslı Rum Costas Martas’ın sahte sigorta poliçesiyle geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.
Constantinou ile Martas tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen zanlıların sahte araç sigortası poliçesi ibraz ettikleri gerekçesiyle tutuklandıklarını söyledi.
Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde zanlı Georgios Constantinou’nun saat 21.00 sıralarında, Costas Martas’ın ise saat 21.45 sıralarında Metehan Sınır Kapısına geldiklerini belirtti.
Polis, Georgios Constantinou’nun kullanmakta olduğu MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi.
Polis, Costas Martas’ın da kullanmakta olduğu NZA 289 plakalı Mercedes Gle marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesinin tarihleriyle oynama yapmak sureti ile sahtelediği evrakı muhaceret memuruna verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye çalışıp suç işlemeye teşebbüs ettiğini açıkladı.
Polis memuru, her iki zanlının da suçüstü yakalandığını belirtti.
Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve incelenecek evraklar olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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