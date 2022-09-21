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İki polisi darp etti

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Hamitköy’de anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalışan Afrika uyruklu kişi, olay yerine gelen iki polisi darp etti

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İki polisi darp etti
 

Hamitköy’de etrafı rahatsız ettiği gerekçesi ile kendisini uyaran polislere saldıran zanlı Oghenechovwiere Onojoserıo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı zanlı OghenechovwiereOnojoserıo’nun "Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. 
Polis, 19.09.2022 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy' de Atatürk Caddesi üzerinde yol içerisinde yürüyüp anlamsız şekilde hareket edip evlere girmeye çalıştığı sırada olay yerine giden Polis memuru isminin baş harfleri A.G'nin göğsünden ittirip, yine diğer polis memuru isminin baş harfleri V.Ö.'nün yüzüne kafası ile vurup darp edip görevlerini yapmalarına engel olduktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık yapıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavr harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. 
Polis, bu aşamada zanlının yasal statüsü ve bölgede herhangi suç işleyip işlemediği araştırılacağından 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
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