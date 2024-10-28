İki parfüm için hayatlarını kararttılar

Erülkü Süpermarket’ten 1.152 TL değerindeki iki parfümü çalan 22 yaşındaki Mustafa Yakşi ve 20 yaşındaki Kumrunaz Terkeşli yakalandı

Demirhan’da önceki gün süpermarkete müşteri olarak giden 22 yaşındaki Mustafa Yakşi ve 20 yaşındaki Kumrunaz Terkeşli’nin market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL değerindeki iki parfümü alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar Mustafa Yakşi ile Kumrunaz Terkeşli’nin 25 Ekim 2024 tarihinde saat 12:50 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket ’e alışveriş için gittiklerini ve market içerisinde satışa sunulan toplam 1,152 TL değerindeki Hugva İntense marka ve Slauger Gold marka iki adet parfümü alıp ellerinde taşıdıkları çanta içerisine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışarısına çıkararak sirkat ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların 26 Ekim tarihinde zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve ikametgahlarında yapılan aramada konu iki adet parfüm adı edilenlerin tasarrufunda bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlıların tutuklandığını ve mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiklerini ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.