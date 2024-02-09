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İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Liangyong Li ile Yun Wu adlı iki kişiyi yasaklı göçmen ilan etti.

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İki kişi yasaklı göçmen ilan edildi
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, haklarındaki güvenlik raporu ışığında, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası'nın ilgili maddesi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırmaları veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılıkları bulunduğundan, Liangyong Li ile Yun Wu'nun istenmeyen muhacir olarak Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verildi.
 
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