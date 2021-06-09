banner583
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
18 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
27 0
 
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
38 0
Vural Türkmen anısına yarıştılar
Vural Türkmen anısına yarıştılar
18 0
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
41 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
27 0
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
935 0
banner661
banner570

İki kişi hafif yaralandı

banner476

Haspolat çemberinde iki araç çarpıştı

banner666
İki kişi hafif yaralandı
 
 
Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Haspolat Çemberi üzerinde dün iki araç çarpıştı.
Kaza saat 13:30 sıralarında meydana geldi.
46 yaşındaki Gülay Dayı Hacıoğulları, yönetimindeki FL 952 plakalı salon araç ile Haspolat istikametinden gelip çembere giriş yaptığı sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden gelip çembere giriş yapan Rassan Bada yönetimindeki PV 078 plakalı araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FL 952 plakalı araç sürücüsü Gülay Dayı Hacıoğulları ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Mehtap Mercan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.