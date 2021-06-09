İki kişi hafif yaralandı

Haspolat çemberinde iki araç çarpıştı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu Haspolat Çemberi üzerinde dün iki araç çarpıştı.Kaza saat 13:30 sıralarında meydana geldi.46 yaşındaki Gülay Dayı Hacıoğulları, yönetimindeki FL 952 plakalı salon araç ile Haspolat istikametinden gelip çembere giriş yaptığı sırada o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametinden gelip çembere giriş yapan Rassan Bada yönetimindeki PV 078 plakalı araç ile çarpıştı.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan FL 952 plakalı araç sürücüsü Gülay Dayı Hacıoğulları ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Mehtap Mercan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.