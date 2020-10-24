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İki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

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Kuzucuk ve Erdemit’te ani rahatsılık geçiren iki kişi yaşamını yitirdi.

İki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

 

Polisten verilen bilgiye göre, Kuzucuk’ta  sakin İsfendiyar Halil Eralp (E-83) ikametgahı içerisinde, Edremit’te de Mehmet Ertaş (E-57) zeytin topladığı sırada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENLERİ KALP KRİZİ

Tepebaşı’nda Makyol Tünel Şantiyesinde 22 Ekim’de çalıştığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Halil Yeni (E-52) üzerinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Haspolat’ta da 21 Ekim’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Ngolu Mbuta (E-27) zerinde yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu anlaşıldı.

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