İki kişi ani rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Akdoğan’da dün saat 08.45 sıralarında, Erdinch Seidali Seid (E-58) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDREMİT’TE ANİDEN RAHATSIZLANAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Edremit’te dün gece 23.00 sıralarında Mehmet Yangın (E-48) evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GAZİMAĞUSA’DA İNTİHAR

Gazimağusa’da bu sabah 06.30 sıralarında Mostafa Rajanbiasl (E-33) intihar ederek yaşamını sonlandırdı.