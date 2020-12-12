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İki gündür kayıp

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İki gündür kayıp
Gönyeli’de sakin 76 yaşındaki demans hastası Erbay RAMAN iki gündür kayıp.
Polisten verilen bilgiye göre 11.12.2020 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin 76 yaşındaki Erbay RAMAN, kalmakta olduğu ikametgahından kullanımında bulunan CA 582 plakalı araç ile ayrıldığı ve halen geri dönmediği belirtildi.
Bahse konu şahıs aranmakta olup görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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