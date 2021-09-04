banner583
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
18 0
Okul alışverişi el yakıyor
Okul alışverişi el yakıyor
12 0
 
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
Bafra'da yangın ucuz atlatıldı
18 0
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
Girne’de kaldırımların sahibi araçlar
64 0
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
Tartışmalı tabela kaldırılıyor
67 0
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
YDÜ, COVID-19 aşı çalışmalarına başladı
13 0
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
Ronaldo bir rekoru daha kırdı
20 0
banner661

İki genç yaralandı

banner476

20 yaşındaki genç, Karpaz İskele anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

banner666
İki genç yaralandı
 
Murat ASLAN
Karpaz İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza saat 10:30 sıralarında meydana geldi.
20 yaşındaki Orhun Güneş, yönetimindeki FY 469 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşüp takla attı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Orhun Güneş ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.