İki genç yaralandı

20 yaşındaki genç, Karpaz İskele anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı

Karpaz İskele anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza saat 10:30 sıralarında meydana geldi.20 yaşındaki Orhun Güneş, yönetimindeki FY 469 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşüp takla attı.Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Orhun Güneş ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Eren Bülbül kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.