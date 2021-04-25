İki Dere bölgesinde büyük yangın

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun İki Dere bölgesi olarak bilinen ormanlık ve makilik alanda öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 13:30 sıralarında, Gürpınar köyünün bayraklı Tepenin batı kısmında (İkidere Mevkii) ormanlık ve makilik alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına, Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın sonucu çok sayıda çam, selvi ve makilik alan yandı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

