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İki çocuklarıyla kaçak geldiler

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Bir ve dört yaşlarındaki iki çocuklarıyla birlikte Ledra Palace Sınır Kapısı civarından askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Kuzey'e geçen Suriyeli çift, polise gidip teslim oldu

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İki çocuklarıyla kaçak geldiler
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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a gelen Suriyeli çift Abdulaziz Hassan ile Saher Elmahmod sabah birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 27 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulaziz Hassan, 18 yaşındaki Saher Elmahmod’ın, 1 ve dört yaşlarındaki 2 çocuklarıyla birlikte 25.08.2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı civarından birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, teslim olduklarını belirtti.

Polis memuru, çocuklar için sosyal hizmetler dairesinin devreye girdiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ülkeye geçiş güzergahlarındaki kameraların inceleneceğini belirtti.

Polis, zanlı Saher Elmahmod’ın 8 aylık hamile olduğunu ifade etti. Polis memuru, Saher Elmahmod’ın yıldız öğrenci yurdunda, Abdulaziz Hassan’ın ise polis hücresinde kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Saher Elmahmod, bir hafta sonra hamileliğinin dokuzuncu haftaya gireceğini, korktuğunu, işlemlerin çabuk olmasını istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, Abdulaziz Hassan’ın poliste, Saher Elmahmod’ın ise öğrenci yurdunda 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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