İki çocuk kayıp

Lefkoşa’da yaşayan Harun Akrep’in (E-13) 9 Eylül’de kaldığı ikametgahtan ayrıldığı ve halen dönmediği bildirildi. Dün de Lefkoşa’da sakin Mohamet Alfares’in (E-12) kaldığı evden ayrıldığı ve dönmediği bilgisi verildi. Her iki çocuğun da arandığı kaydedildi.

- Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Gazimağusa’da dün, uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.A.J.(K-27) ve E.M.O’nun (E-24) evinde yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 52 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 500 Sterlin, 270 Euro ve 696 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan I.C.D.(E-24) tutuklandı.