İki ayrı kazada 2 ölüm 4 yaralı

Mutluyaka-Tuzla yolunda bugün akşam üstü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin 63 yaşındaki Melahat Baykur olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, kazanın detaylarını ve ölenin kimliğini duyurduğu açıklamasında, saat 18.00’de Mutluyaka-Tuzla ana yolunda, doğuya seyreden Sadettin Baykur’un (E-63), yönetimindeki ZRJ 673 plakalı salon araçla Enkomi Ören Yeri önlerine yaklaştığında, yolun sağına geçmesiyle meydana geldiğini bildirdi.

Sağ şeride geçen ZRJ 673 plakalı araç, karşıdan gelen ve virajda süratli ve dikkatsiz olduğu belirtilen Mustafa Kimyalar (E-66) yönetimindeki JG 204 plakalı aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melahat Baykur (K-63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan ZRJ 673 plakalı araç sürücüsü Sadettin Baykur, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınırken, ZRJ 673 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Necla Ovalı (K-62) ve Rahmi Ovalı (E-64) ile JG 204 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kimyalar’ın (E-66) tedavisi ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde devam ediyor.

GİRNE'DE KAMYON YAYAYI EZDİ

Girne’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 31 yaşındaki Ömer Ülker feci şekilde hayatını kaybetti.

Mutluyaka-Tuzla’daki ölümlü kazanın ardından bir ölümlü kaza haberi de Girne’den geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 19.20’deki kaza Mustafa Çağatay Caddesi’nde oldu.

Kaza, arızalandığı için Kamil Arslan (E-57) yönetimindeki 34 FJ 5073 plakalı kamyon araç, çekici demir yardımı ile Ali Akbar (E-36) yönetimindeki 34 BCU 369 plakalı kamyon araçla çekilerek batıya doğru seyrederken meydana geldi.

Söz konusu araçlar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer Ülker’in (E-31) ayağının kayarak yol içine düşmesi neticesinde 34 FJ 4073 plakalı kamyonun tekerleği, Ülker’in üzerinden geçti.

Feci kazada Ömer Ülker kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu kazayla, 2024’te trafik kazalarındaki ölü sayısı 38’e yükseldi.

