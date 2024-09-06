İki araca çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Lefkoşa’da iki araca çarpıp takla atan ve kazadan sonra olay yerinden kaçan Filistin uyruklu üniversite öğrencisi, polis tarafından iki saat içinde yakalandı. Filistinli sürücünün kazada bir milyon TL’ye yakın hasara yol açtığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olan araç

sürücüsü polis tarafından iki saat içinde tespit edilerek tutuklandı.

Kazaya neden olan araç sürücüsünün bir milyon TL’ye yakın hasara neden olduğu ortaya çıktı.

Kaza dün sabaha yakın saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.

23 yaşındaki Mohammad S.M Almegharı, yönetimindeki ZSZ 731 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Çeliksan önlerine geldiğinde, dikkatsizce önündeki aracı solundan geçmesi sonucu o esnada solundan aynı istikamete doğru seyreden 24 yaşındaki Mekki Bulduk yönetimindeki LH 960 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Aynı araç daha sonra, önünde sağ şeritte seyreden 54 yaşındaki Samiye Fadıloğluları yönetimindeki RV 729 plakalı salon aracın sol arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle RV 729 plakalı araç savrularak, orta refüje ve refüj içerisindeki okaliptüs ağacına da çarptıktan sonra sol yan kısmına devrilip tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RV 729 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu 54 yaşındaki Mustafa Fadıloğluları ve 22 yaşındaki Merin Fadıloğluları, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza sonrasında kullanımındaki ZSZ 731 plakalı araç ile kaza yerinde durmayıp ayrılan araç sürücüsü Mohammad S.M Almegharı, iki saat sonra polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

“Dikkatsiz ve tehlikeli sürüş” suçlarından tutuklanan Filistin uyruklu Mohammad Almegharı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurunun mahkemede aktardığı olgulara göre, kazada yaralananların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlike bulunmadığı belirtildi.

Polis memuru, kaza sonucu toplamda tahmini olarak bir milyon TL tahmini hasar meydana geldiğini ifade etti.

Mahkemede Almegharı’nın üniversite öğrencisi olduğu belirtildi ve soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, müvekkilinin ailesinin Gazze’de yaşadığını ve kefil bulamayacağını söyleyerek uygun teminat talebinde bulundu.

Yargıç Nuray Necdet, Almegharı'nın 50 bin TL nakit teminatla tutuksuz yargılanmasına ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermesi koşuluyla yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.