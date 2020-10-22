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İki araç sürücüsü yaralandı

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İki araç sürücüsü yaralandı
Değirmenlik - Girne Anayolunda meydana gelen kazada korkulan olmaması yüreklere su serpti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 16:30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunun birinci kilometresinde 31 yaşındaki Kemal Mullaoğlu, yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 55 yaşındaki Yusuf ELGÜN yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmaları sonucunda meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam ediyor. 
 
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