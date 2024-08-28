İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı, çalışma izni olmadan çalıştıran kişiye ise para cezası kesildi

Polisten verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yaya olarak tespit edilen M.B.(E-25)’nin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.
Yapılan ileri soruşturmada söz konusu şahsın çalışma izni olmadığı halde E.Ö.(K-49) tarafından tarım işçisi olarak çalıştırıldığı tespit edildiği belirtilen polis açıklamasında, İkamet izinsiz olarak tespit edilen M.B.(E-25) tutuklanırken, çalışma izni olmadığı halde işçi çalıştıran E.Ö’ye ise Çalıma Dairesi görevlileri tarafından idari para cezası kesildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.