İhmaller Zinciri

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 7 bebeğin mamalarına su yerine saf alkol dökülerek bir bebeğin yaşamını yitirmesi üzerine tutuklanan beş hemşire mahkemeye çıkarıldı. Polis, ihmal sonucu bebeklerin mamalarına etil alkol karıştırıldığını ve alkolün mamaların hazırlandığı odadan çıkarıldığını açıkladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili beş sağlık çalışanı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet, huzurunda görüşülen davada, tanık polis mahkemeye olguları aktardı.

Tanık polis, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 20 günlük bebeğin 26 Ekim’de saat 13.30’da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yapılan soruşturmada tedbir alınmadan, ihmal sonucu bebeklerin mamalarına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığının tespit edildiğini ifade eden tanık polis, diğer bebeklerin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Polis, etil alkolün yeni doğan servisi içerisinde muhafaza edildiğini tespit ettiklerini söyledi, “Alkol 5 litrelik su şişesinde muhafaza ediliyordu ve mamaların hazırlandığı odadan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

Dört zanlının aynı vardiyada, bir zanlının ise farklı vardiyada çalıştığını belirten tanık polis, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirterek zanlıların üç gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet ,“Tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan mahkemeye çıkarılan Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Karakuş, Kezban Yayman ve Meryem Altundemir'in üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

