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İhbar sonucu, sürücüsü cezalandırıldı

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İhbar sonucu, sürücüsü cezalandırıldı
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 Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsüne 5 bin 

 88 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.

Polisin açıklamasına göre, Esentepe - Tatlısu anayolu üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçen Girne Polis Müdürlüğü ekipleri sözkonusu sürücüyü tespit etti 

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüye 5 bin 88,90 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.

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