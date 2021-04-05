İçkili sürücü çelik bariyerlere vurarak durdu

Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında dün gece alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.Polisin verdiği bilgiye göre, kaza dün gece saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa-Girne anayolu 14-15 kilometreleri arasında Lefkoşa istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (131 mlgr) seyreden 22 yaşındaki Muhammed Resul YAŞAR yönetimindeki GT 533 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracının sağ arka ve ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.