İçki hırsızlığında 266 şişe içki bulundu

Antrepodan çalınan 962 şişe içkinin 266 tanesi İskele’de bulunarak emare alındı







Polisin Mağusa’da 4-9 Kasım tarihleri arasında Ramadan Cemil İşletmeleri’ne ait antrepodan çalınan yaklaşık 500 bin TL değerindeki içkilerle ilgili soruşturması devam ediyor. Söz konusu içkilerin hırsızlık olduklarını bildikleri halde satın aldıkları tespit edilen zanlı Kenan Çapuk ile Abdülkadir Kartal polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında ek tutukluluk talebi ile bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Hırsızlık mal kabulü” suçlamasıyla haklarında yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeni ile zanlıların tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu gerekçesi ile tutuklu bulunan 5 zanlıdan bazıları söz konusu içkilerin Güney Kıbrıs’a götürüldüğü yönünde ifade verirken, çalınan 962 şişe içkinin 266 tanesi dün İskele’de bulunarak emare alındı. Polis bulunan 266 şişe içkiyi zanlı Harun Çiftçi ve Kenan Çapuk’un söz konusu adrese götürüp bıraktığını tespit etti.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Kenan Çapuk ile Abdülkadir Kartal’ın 4-9 Kasım 2020 tarihleri arasında Mağusa’da meydana gelen “Bina açma”, “Sirkat” ve “Kasti hasar” olayında sirkat edilen 962 şişe içkileri hırsızlık olduklarını bildikleri halde alarak “Hırsızlık mal kabülü” suçu işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi birşey bulunmadığını söyleyen Çangaroğlu, sirkat edilen 962 şişe içkiden 266 tanesinin ise bugün İskele’de bulunduğunu açıkladı. Çangaroğlu yürütülen soruşturmada söz konusu içkileri zanlı Çapuk ile bu mesele ile ilgili olarak halen poliste tutuklu bulunan Harun Çiftçi’nin İskele’ye götürüp bir yere bıraktıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Yürütülen soruştrmanın devam ettiğini ve hala aranan emarelerin olduğunu ifade eden Çangaroğlu, zanlıların cep telefonu dökümlerinin beklendiğini ve soruşturma açısından önem arz ettiğini kaydederek zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

