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İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, havalimanından ülkeye giriş yapmaya çalışan Murat Toprak’ın üzerinde 60 gram Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdi

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İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı
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Havalimanında 60 gram Metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Murat Toprak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 4 Şubat tarihinde zanlının yurt dışında olduğuna ve ülkeye gelirken uyuşturucu getireceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine aynı gün Havalimanında bekleyişe geçtiklerini açıkladı. Polis, saat 13.52 sıralarında ülkeye giriş yapan zanlının Havalimanında alıkonularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada zanlının iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 40 gram Metamfetamin, peçeteye sarılı 15 gram Metamfetamin, cüzdanında 2 gram Metamfetamin ve çantasındaki küçük şişede 8 gram daha Metamfetamin ele geçirdiklerini açıkladı.
Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Türkiye’den temin ettiğini söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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