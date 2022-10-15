banner875
banner815
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
8 0
Yalova’da hedef liderliğini korumak
Yalova’da hedef liderliğini korumak
67 0
 
Gamze Efe’ye görkemli doğum günü kutlaması
Gamze Efe’ye görkemli doğum günü kutlaması
69 0
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
Ses kirliliği, yaşlıları perişan ediyor
17 0
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
Fenerbahçe, Larnaka'dan turla dönüyor
55 0
Sebze fiyatları el yakıyor
Sebze fiyatları el yakıyor
21 0
38 0
banner878

Hollanda’ya gidebilmek için sahte belge düzenleme olayında bir kişi daha tutuklandı

banner476

banner825
Hollanda’ya gidebilmek için sahte belge düzenleme olayında bir kişi daha tutuklandı
 

Polis bültenine göre, dün açıklanan üç kişinin karıştığı Ağustos ve Eylül ayları içinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini olayıyla ilgili soruşturma sürerken, zanlılarla aynı iş yerinde çalışan bir kişinin de aynı yöntem ve amaçla belge sahtelediği ve ilgili konsolosluğa verdiği ortaya çıktı.
M.A.K. (E-34) adlı kişi tutuklandı.
Polis dünkü açıklamasında, M.Z.M. adlı kişinin tespit edilerek tutuklandığını, M.S. ve H.M.N.’nin ise arandığını bildirmişti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.