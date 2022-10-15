Hollanda’ya gidebilmek için sahte belge düzenleme olayında bir kişi daha tutuklandı



Polis bültenine göre, dün açıklanan üç kişinin karıştığı Ağustos ve Eylül ayları içinde Lefkoşa’da meydana gelen sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini olayıyla ilgili soruşturma sürerken, zanlılarla aynı iş yerinde çalışan bir kişinin de aynı yöntem ve amaçla belge sahtelediği ve ilgili konsolosluğa verdiği ortaya çıktı.

M.A.K. (E-34) adlı kişi tutuklandı.

Polis dünkü açıklamasında, M.Z.M. adlı kişinin tespit edilerek tutuklandığını, M.S. ve H.M.N.’nin ise arandığını bildirmişti.