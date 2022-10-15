Hollanda hayali poliste bitti

Hollanda’ya gitmek ve vize alabilmek için alıştıkları şirketin adını kullanarak, sahtelediği belgeyi İngiliz Konsolosluğu’na veren Muhammed Zeeshan Majjed tutuklandı



Sahte evrak düzenlemek suçundan yakalanan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed’in Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle sürme, Sahte davranışla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Ağustos-Eylül 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve şuan yurtdışında olan iki kişiyle birlikte Hollanda’ya gidebilmek için çalıştıkları şirketin adını kullanarak, sahteledikleri belgeyi, vize alabilmek için Köşklüçiftlik Lefkoşa’da faaliyet gösteren İngiliz konsolosluğu binası içerisinde bulunan Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na vermek suretiyle sahte belgeyi tedavüle sürüp, Hollanda vizesi almak suretiyle sahte davranışla kayıt temini ettiklerini anlattı.

Polise şikayet 13.10.2022 tarihinde yapıldığını, iki kişinin 01.10.2022 tarihinde KKTC’den çıkış yaptıklarının tespit edildiğini, 13.10.2012 tarihinde zanlı Muhammed Zeeshan Majjed’in ise mahkeme emri gereği tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, zanlının ikamet adresinde aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden arama emri temin edildiğini belirtti. Polis, ayrıca yapılan aramada kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler meseleyi aydınlığa kavuşturacak kamera görüntülerinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve aranan şahıslar olduğunu ayrıca zanlının tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ilk aşamada 3 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

