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Hırsızlıktan yakalandı, "mağdurum" dedi

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Değirmenlik'te bir iş yerinde çalışan ve tahsil ettiği 222 bin TL parayı şirkete yatırmayarak sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Cemil Kara, çok pişman olduğunu söyleyerek, “Mağdurum, benim de içeriden alacaklarım var. Bana parayı ödemem için 2 ay süre verdiler, anlaştık sonra şikayet ettiler” dedi

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Hırsızlıktan yakalandı, "mağdurum" dedi
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Değirmenlik'te meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Cemil Kara dün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28.11.2022-01.07.2024 tarihleri arasında Değirmenlik'te faaliyet gösteren bir iş yerinde dağıtımcı ve tahsildar olarak çalışan zanlının, işletmelere dağıtımını yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu 221.772,76 TL. parayı şirkete yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis memuru, şikayetin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine getirilen müstahdem tarafından sirkat suçunu kabul ettiğini ve ifadesinde parayı geri vereceğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mal dağıttığı 15 firmadan ifade temin edileceğini, evrak ve makbuzların inceleneceğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının ifadesinde bazı iddialarda da bulunduğunu, bunları da araştıracaklarını belirtti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyleyerek, “Mağdurum, benim de içeriden alacaklarım var. Bana parayı ödemem için 2 ay süre verdiler, anlaştık sonra şikayet ettiler” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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