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Hırsızlıkta iki tutuklama daha

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Lefkoşa’da bir evden eşya çalan Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tutuklanmasının ardından suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ da tutuklandı

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Hırsızlıkta iki tutuklama daha
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Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın ardından Devrim Aker ile Erol Kurtdağ da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu ,Erdal Kalkan 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlılardan ilk etapta Ömer Zateroğlu ile Erdal Kalkan’ın tespit edilerek, tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, Ömer Zateroğlu’nun ikametgahında yapılan aramada çalıntı eşyaların bir kısmının bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, mesele kapsamında yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Devrim Aker ile Erol Kurtdağ’ın 25 Ağustos’ta tespit edilerek, tutuklandıklarını söyledi. Polis, her iki zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti.

Polis memuru, Erol Kurtdağ’ın itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, meseleyle ilgili 3 ifade temin ettiklerini, 3 kişiden daha ifade alacaklarını belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Necdet Nuray, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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