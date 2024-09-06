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Hırsızlıkta bir kişi daha aranıyor

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Lefkoşa’da bir evden eşya çalan dört kişi teminatla serbest kaldı, olayla ilgili bir kişi daha aranıyor

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Hırsızlıkta bir kişi daha aranıyor
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Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinden eşya çalan Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan, Devrim Aker ve Erol Kurtdağ dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Devrim Aker ile Erol Kurtdağ, Ömer Zateroğlu, Erdal Kalkan’ın 1 Mart-23 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da S.Ş. isimli şahsın evinde ahşap panjuru açarak içeriye girdiklerini, birçok eşya çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tutukluluk süresi içerisinde birçok kamera görüntülerini incelediklerini, söz konusu eve birçok kez girildiğinin tespit edildiğini ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, kişi başı 35’er bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunmaları şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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