Hırsızlıklar aldı başını gidiyor

Gazimağusa’da dün, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nun öğretmenler odasının penceresi açılarak içeriye girildi ve malzeme odasında kutu içerisinde muhafaza edilen 5 monitör ve 3 klavye çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.C.B.(E-20) tutuklandı.



Hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir markete 26 Mart’ta müşteri olarak giden P.A.'nın (E-45), market içerisinde başka bir müşteri tarafından raf üzerinde unutulan cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs dün Metehan Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandı.

Y.R.(E-29) ve S.K.(E-38), dün Girne’de bir otele ait inşaat alanı içerisinden, otele ait 7 buzdolabı, 6 gaz ocağı üstü, 1 tüplü soba, 6 çamaşır makinesi, 6 fırın, 1 demir elbise dolabı, 1 demir sandık, 4 dış klima ünitesi, 1 iç klima ünitesi, 1 yemek kazanı, 1 krom yemek tezgahı, 8 demir filtre ve 2 demir sandalyeyi çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.



Bina yangını

Saat 00.30 sıralarında Lapta Oteller Bölgesinde bulunan bir otele ait depo ve jeneratör odası kısmında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.



35 yaşında hayatını kaybetti



Girne'de sakin Azat Gafarov (E-35) ikametgahında ölü bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 13:20 sıralarında, Girne'de sakin Azat Gafarov (E-35) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.