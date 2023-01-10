Hırsızlık zanlılarının ikisi serbest bırakıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin kafeteryasında bulunan çelik dolapları açarak para, içecek ve enerji barı çalan zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayı aktaran polis memuru Tuğçe Sarıca, tutuklanan 7 zanlıdan
21 yaşındaki Badr Benfraıha ve 24 yaşındaki Saeed Saeed’in bağlantısı olmadığının belirlenerek serbest bırakıldıklarını söyledi.
Polis, 04.01.2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde aynı işletmeciye ait dört tarafı açık kafeterya içerisinde bulunan dolap içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 110 TL olan 5 adet Nestle marka enerji bar gofretlerin 20 yaşındaki Taha El Bakkalı, 19 yaşındaki Idriss Sıhalla, 21 yaşındaki Youssef El Rhamırı ve 20 yaşındaki Zakaria El Amrı tarafından sirkat edildiğini belirtti.
Polis, aynı gün zanlıların Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Taha El Bakkalı’nın bir gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi. Polis, 05.01.2023 tarihinde söz konusu kafeteryaya Taha EL Bakkalı, Idriss Sıhalla, Youssef El Rhamırı, Zakaria El Amrı’nin girdiği tespit edilerek aleyhlerinde derdest emiri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Zakaria Es Smaıly’nin mesele ile bağlantılı olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek karakola getirildiğini belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
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