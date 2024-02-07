Hırsızlık zanlıları kaçak çıktı

Lefkoşa’da bir işyerinde masa üzerinde bırakılan 15 bin TL değerindeki iki adet cep telefonunu çalan Afrika uyruklu Emmanuel İyogo’nun 417 gündür, çaldığı telefonları satın almaya çalışan Ugonna Chinagorom Anyanwu'nun ise bin 220 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklanan Emmanuel İyogo ve Ugonna Chinagorom Anyanwu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Emmanuel İyogo’nun 3 Şubat 2024 tarihinde, saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde A.Y. tarafından masa üzerinde bırakılan 15 bin TL değerindeki 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, olayın kısa sürede kendilerine bildirildiğini ve zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek, aranmaya başlandığını belirtti.

Polis, İyogo’nun çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, Ugonna Chinagorom Anyanwu'ya sattığı sırada tespit edildiğini açıkladı. Polis, İyogo’nun yanı sıra Anyanwu'nun da tutuklandığını belirtti. Polis, her iki zanlıyla ilgili muhaceret giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde; İyogo’nun 13 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 417, Anyanwu'nun ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren toplam bin 220 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu 3 günlük sürede zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını, Muhaceret Dairesinden ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının teyit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı Emmanuel İyogo’nun sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma, zanlı Ugonna Chinagorom Anyanwu’nun ise sadece KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

