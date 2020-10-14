Hırsızlığa üç yıl hapis

Dörtyol ve Boğaziçi köylerinde birden çok evden hırsızlık yapan Mürsel Yazıcı, 3 yıl hapse mahkum edildi





İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde 2020 yılı Haziran ayı içerisinde bir evden 6 bin 750 TL, 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde ise 2 ayrı eve girerek sadece evin birinden Bin TL para sirkat eden sanık Mürsel Yazcı’nın Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargı süreci tamamlandı.

“Ev açma”, “İkametgahtan sirkat” ve “Mülke tecavüz” davalarından yargılanan Yazıcı, suçlu bulunarak 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

AKSUN: SANIK KONUTLARIN DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETTİ

Kıbrıspostasına göre sanık Mürsel Yazıcı hakkındaki davanın kararını Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun okudu. Mahkeme, sanık Mürsel Yazıcı’yı aleyhine getirilen davalardan suçlu buldu. “Ev açma” suçu için 7 yıla, “İkametgahtan sirkat” suçu için 5 yıla, “Mülke tecavüz” suçu için 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü belirten Aksun, işlenen suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydetti.

Aksun, KKTC’de yaşayan herkesin mülkiyetini geliştirme ve yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayıp, bu hakkın Anayasa ile korunduğunun altını çizdi.

Sanığın konu suçları işlerken hırsızlık yapmak için ev arayışına çıkmasının konu suçları planlayarak işlediğinin göstergesi olduğunu ifade eden Aksun, sanığın birçok eve art arda girerek konutların dokunulmazlığını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Aksun, sanığın sirkat suçuyla ilgili 1 sabıkası olduğunu, sanığın suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğinin açık olduğunu kaydetti. Sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hapislik cezası olduğunu ifade eden Aksun, sanık Mürsel Yazıcı’yı 3 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

